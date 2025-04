Ilgiorno.it - Agenti penitenziari in festa: "Vogliamo un carcere dove dignità e diritti siano concetti centrali"

Un grande evento, riproposto ieri dopo dieci anni, per festeggiare il 208° anniversario della Fondazione del Corpo di Poliziaa. Un momento di celebrazione e riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente (con e senza la divisa) dal personale in servizio neldi Lodi. L’evento ha preso il via al liceo Verri, con ospiti numerose autorità tra cui il prefetto Enrico Roccatagliata, il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, il presidente del Tribunale Angelo Gin Tibaldi, l’assessora comunale Manuela Minojetti, la prima dirigente del Provveditorato Regionale dell’Amministrazionea Giovanna Propato. "Oggi celebriamo anche un giorno di giustizia, legalità, di sicurezza e di profondo senso di appartenenza – ha sottolineato la direttrice della Casa Circondariale di Lodi, Annalaura Confuorto –.