Lanazione.it - Via Crucis dei giovani di Firenze: tappa finale al carcere di Sollicciano

Leggi su Lanazione.it

Ildiquest’anno sarà al centro della Viache idella diocesi difaranno insieme all’arcivescovo Gherardo Gambelli (in foto). La casa circondariale, finita più volte al centro delle cronache cittadine, nonché di numerose polemiche in merito alle precarie condizioni igienico sanitarie in cui vivono i detenuti, sarà ladella tradizionale processione che precede la Pasqua, e che partirà da Scandicci. È questa la grande novità annunciata via social dal Centro diocesano pastoralele: "Quest’anno la Viadeicon il vescovo Gherardo cambia - si legge nel post -. Partiremo da Piazzale della Resistenza a Scandicci per arrivare aldi. Un cammino di speranza, per lasciarsi fiorire". L’appuntamento è per venerdì 11 aprile alle 20:30, per compiere insieme i circa tre chilometri che dividono Scandicci daldi