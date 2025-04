Ilgiorno.it - Street food. Dal Messico ad Ariccia

Hamburger di Angus, cucina argentina, arrosticini, piatti giapponesi, specialità di Don Fritto ma anche sapori messicani, porchetta die kurtos ungheresi. Da oggi (dalle 18 alle 24) il parcheggio di via Rismondo ospita la 14esima tappa della 9° edizione dell’International2025. Fino alla mezzanotte di domenica, per l’evento organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con Confeventi, i truck e gli stand più rinomati d’Italia presentano cucine internazionali e tradizioni gastronomiche regionali da ogni angolo d’Italia. Presenti anche birrifici artigianali italiani, europei e internazionali. "Il nostro obiettivo – promette Orofino, noto come “Re dello“ – è offrire un’esperienza unica ad appassionati di gastronomia e curiosi".