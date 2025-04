Ilgiorno.it - Il Cammino del Lago Maggiore. Giro tra incanti per 240 chilometri

Un anello di 240che tocca Lombardia, Piemonte e Svizzera, facendo uncompleto intorno al Verbano: è ildel, disegnato dall’associazione Tracciaminima nel corso di due anni di lavoro. Unpartecipato frutto di una mappatura effettuata insieme agli abitanti dei territori attraversati. Il progetto è stato presentato all’eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. Una grande mappa appesa presso la Cascina del Quiquio ha mostrato al pubblico il percorso, che non rimane sempre e solo lungo la sponda del, come ha spiegato Elia Origoni, accompagnatore di media montagna e socio di Tracciaminima. "Le montagne che circondano ilci invitano a rimanere a mezza costa, anche per evitare il caldo e l’asfalto eccessivi che subiremmo rimanendo sempre a ridosso del