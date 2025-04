Lanazione.it - "Salanetti non è ancora autorizzato. E l’edificio dev’essere ricostruito"

"Ad oggi l’impianto di, per il riciclo di pannoloni e pannolini che dovrebbe sorgere a, non avrebbe l’autorizzazione a causa delle innumerevoli criticità che sono emerse. Lo hanno dichiarato gli esponenti della Regione in Conferenza di Servizi venerdì scorso. Sembra evidente, come il Comune di Porcari ha sempre affermato che sarebbe servita la VIA, Valutazione di Impatto Ambientale". Il vicesindaco di Porcari, Roberta Menchetti, è chiara nella conferenza stampa sull’argomento a cui hanno partecipato anche il sindaco, Leonardo Fornaciari e l’assessore all’ambiente Simone Giannini, oltre all’assessora Eleonora Lamandini quest’ultima come segnale della compattezza della giunta sul No all’impianto. La numero due di piazza Orsi ha aggiunto: "I tempi si dilatano, la prossima Conferenza di Servizi è fissata per il 18 giugno e la Regione ha fatto capire di non volere responsabilità se interverranno ulteriori dilazioni, il semaforo verde alla struttura deve arrivare entro agosto, poi la costruzione dovrà avvenire prima che decadano i finanziamenti del PNRR.