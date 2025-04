Lanazione.it - Kebabbaro accoltellato. Denunciati due giovani. Uno è ancora minorenne

di Laura Valdesi Dueche vivono a Torrita. Uno, l’altro ha poco più di 18 anni. Sarebbero stati loro ad entrare poco dopo le 20.30 nella pizzeria-kebab che si trova in via Mazzini il 19 marzo. Rapinando il dipendente, un pakistano di 43 anni che si era integrato perfettamente nella comunità. L’attività andava bene ed era molto apprezzata anche dai torritesi.Sono stati rapidissimi i carabinieri della compagnia di Montepulciano, guidati da Angelo Aliberto, ad individuare gli autori di un’aggressione che ha sconvolto la comunità locale per la sua efferatezza. "Un fatto di sangue con l’uso del coltello, non è consueto in Valdichiana", aveva detto a La Nazione il proprietario del fondo dove si trova la pizzeria-kebab. Il pakistano, infatti, è stato raggiunto da diversi fendenti al torace, perdeva molto sangue.