Ilrestodelcarlino.it - "Solo le donne possono fare la rivoluzione"

"Un’esperienza totalizzate". Così leattive nel femminismo degli anni ’70 definiscono ancora oggi quelladei cui effetti beneficiamo tutti ancora oggi. Un passaggio della nostra storia da ricordare con le immagini e con le parole, per rendere merito a ciò che è stato ma anche per capire il presente. E così hanno fatto la ricercatrice e giornalista Benedetta Tobagi con le parole e la fotografa Paola Agosti con la dimensione visiva di quel passaggio. Insieme hanno prodotto il volume "Covando un mondo nuovo. Viaggio tra ledegli anni Settanta" che verrà presentato oggi alle 17 in Malatestiana. Benedetta Tobagi converserà con Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea che ha prodotto l’evento. Benedetta Tobagi, cosa ci ha lasciato quella che viene definita l’unicavincente dell’epoca moderna? "Gli anni Settanta hanno rappresentato il decennio più riformista della storia italiana.