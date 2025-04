Quotidiano.net - Incognita Agricole su Unicredit-Bpm. E il governo cambia le regole dell’Opa

Parigi entra nel vivo del risiko bancario italiano. Ieri, infatti, la Bce ha autorizzato Crédita superare la soglia del 10% di capitale detenuto in Banco Bpm, con la possibilità di salire fino al 19,9%. I francesi hanno fatto sapere che intendono esercitare l’opzione, convertendo gli strumenti derivati che hanno in portafoglio, ma hanno escluso l’ipotesi di lanciare un’Opa. Una mossa che arriva proprio mentresi prepara a lanciare la sua Ops da 14 miliardi su Piazza Meda, che partirà il prossimo 28 aprile per concludersi il 23 giugno. La Banque Verte, il cui obiettivo è quello di essere un azionista di lungo periodo e tutelare i propri interessi, resta dunque la veradella partita, tenendo conto anche degli accordi commerciali cheha con Amundi e che sono in scadenza nel 2027.