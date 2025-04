Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo la caduta, assolto titolare della ditta

Un 54enne era morto cadendo da un’altezza di cinque metri mentre montava una zanzariera:un imprenditore. Nel tragico incidente aveva perso la vita Andrea Micucci, civitanovese. Sotto accusa per omicidio colposo era finito l’impreditore Vincenzo Afratellanza, 52 anni. La tragedia era avvenuta la mattina del 7 giugno 2023. Quel giorno Micucci stava effettuando il montaggio e la messa in opera delle zanzariere in un appartamento al secondo piano di via Ugo Bassi. Era a cinque metri da terra quandoessersi sporto da una finestra aveva messo il piede su una copertura, che non aveva retto il peso del suo corpo e si era rotta. Micucci era caduto rovinosamente a terra, finendo all’interno di un capannone, da una altezza di circa cinque metri. Sul posto, subitola segnalazione, erano intervenuti immediatamente il personale medico e sanitario del 118 eCroce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco.