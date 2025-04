Ilrestodelcarlino.it - Dolore per l’addio ad Anastasia: "Aveva una forza straordinaria"

"La morte diè una tragedia che ci lascia tanta rabbia e delusione, perché è sempre più complicato portare avanti il messaggio dell’importanza di essere donatori, di organizzare manifestazioni". Eleonora Salvatori, responsabile Associazione donatori midollo osseo (Admo) Macerata, descrive lo stato d’animo dopo la scomparsa diBaroni, 23 anni, affetta da leucemia mieloide cronica. "Lei – ricorda – aspettava di fare il trapianto con la madre, pur non essendo totalmente compatibile, quando la situazione è precipitata con la malattia che si è ripresentata in modo aggressivo. Abbiamo contattato altri Centri, ma ci è stato detto che la situazione era andata troppo avanti". Nel 2023raccontato la sua storia al Carlino, svelando che l’autotrapianto nondato gli esiti sperati e di essere in attesa di un donatore per un trapianto, ma quel donatore non è stato trovato.