Quotidiano.net - L’antico borgo del Franciacorta. Una cantina sotto la collina. Tra brindisi e gusto d’autore

"Una follia" devono avergli ripetuto in coro amici e conoscenti, convinti che, insomma, mettere soldi ed energie in uncinquecentesco in rovina non fosse propriamente un affare e nemmeno un investimento oculato. Superficiali. Non avevano intuito che il 26enne Alessandro Bianchi avesse il dono di mettere insieme l’idealismo giovanile (aveva solo 26 anni), il senso pratico dei bresciani e lo spirito pionieristico di chi voleva prendersi cura di quella struggente tenuta agricola per darle una seconda vita. Altra epoca e altra Italia. Ma la storia di questo vigneron è diventata una delle parabole più esemplari nella terra eletta delle bollicine. E se da allora il tempo si è messo a correre, a Monticelli Brusati l’ha fatto con garbo rispettando la storia di ’Villa’, azienda virtuosa ai piedi del Colle della Madonna, di quelle – rare – che si rivelano capaci di esorcizzare con lungimiranza la caducità, produttiva e motivazionale, che spesso incombe sul settore vitivinicolo.