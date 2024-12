Ilgiorno.it - L’anno lento dei pendolari da Monza a Milano: oltre un mese di vita bruciato in code e ingorghi

, 26 dicembre 2024 – Stressante e piena di incognite. È ladi chi per motivi di studio o di lavoro deve spostarsi ogni giorno fra, sottoponendosi a lunghein auto che finiscono con una estenuante caccia al parcheggio, o, per chi sceglie di lasciare la macchina in garage, si affida alle mille variabili dei pochi e scomodi mezzi pubblici: treni e autobus sovraffollati, corse cancellate, ritardi. Ora tutto questo è stato misurato: aiquella che appare solo una scomodissima routine sottrae parecchi giorni di, che sommati superano anche un. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dall’associazione HQ, che si batte da anni per portare in città il prolungamento della metropolitana milanese. “Un altro anno è passato senza trasporto pubblico efficiente e rapido per le migliaia dimonzesi che lavorano a”, è la premessa dell’associazione, che sottolinea un dato Istat: “Il 68 per cento di loro va avanti e indietro in auto, in coda neglicronici delle ore di punta, producendo e respirando inquinanti”.