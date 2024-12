Linkiesta.it - I nostri consigli per i tappi da far saltare a Capodanno

Ci sono cose su cui noi italiani siamo un popolo rigoroso, anche più dei proverbiali tedeschi. Usanze e riti propiziatori sono uno di queste. La mezzanotte del 31 dicembre va attesa con un countdown corale che scandisca gli ultimi dieci secondi dell’anno in corso, per volare verso l’anno nuovo grazie a un tappo che salta con un sonoro “pop”. Il tappo in questione deve partire a mezzanotte in punto, non un secondo prima né uno dopo.Questi gesti, nelle case e nei locali del nostro Paese, sono molto più importanti, per chi festeggia, di dettagli come la giusta temperatura di servizio o la scelta del bicchiere corretto. La stessa qualità del vino a volte può cadere in secondo piano: se la bottiglia stappata adel 1997 ha portato fortuna, molti sono capaci di riproporla per i decenni successivi, nella speranza che possa allontanare malasorte e guai assortiti.