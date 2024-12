Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. Accademia, un 2024 di successi: "Titoli e crescita generale»

È stato undi, vittorie e grandi soddisfazioni per il settore femminile della Spal, che nella prima parte dell’anno ha conquistato dueJuniores e uno Under 15, oltre alla salvezza in serie C con la prima squadra, e negli ultimi mesi ha gettato le basi per ottenere altri. "È stato un anno meraviglioso – spiega il responsabile Mauro Rotondi –, impreziosito daidelle varie selezioni, ma a me piace più sottolineare lo sviluppo dell’intero settore a partire dal vivaio. Parlando di prima squadra, il campionato di serie C era iniziato male, con quattro sconfitte di fila figlie di una rosa profondamente rinnovata che doveva riorganizzarsi e di un calendario in salita. Mister Rossi ci aveva assicurato che saremmo tornati in carreggiata, e così è stato. Leo per noi è una garanzia: con la sua esperienza e umanità è riuscito a tirare fuori il meglio dalle ragazze.