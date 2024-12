Corea del Sud sfiduciato anche il presidente ad interim

Leggi su .com

(Adnkronos) – I parlamentari sudcoreani hanno votato per la destituzione del premier ad interim, Han Duck-soo, che ha assunto le funzioni dopo l'impeachment del presidente Yoon Suk Yeol, sotto accusa per aver tentato il 3 dicembre di imporre la legge marziale in Corea del Sud. L'Assemblea nazionale, riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, ha votato per l'impeachment.