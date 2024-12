Cagliari-Inter | designato l’arbitro della sfida

Leggi su Ilnerazzurro.it

arbitro. L’sbarca aper chiudere l’anno nel migliori dei modi, i sardi la attendono alle ore 18:00 di domani per dare uno scossone alla propria classifica. Il recente passato all’Unipol Domus Arena sorride ai nerazzurri, con ben sette vittorie nelle ultime otto apparizioni, con l’unica sconfitta che risale al 2019.arbitroL’andamentopartita dovrebbe vedere l’comandare il gioco per gran parte del tempo, con ilche dovrà farsi trovare pronto nello sfruttare gli spazi che la manovra avvolgente nerazzurra potrebbe concedere ma, la sua punta di diamante per tali situazioni, Luvumbo, è indisponibile. L’arma in più in casapotrebbe essere finalmente Lautaro Martinez. Il capitano dell’è atteso al gol da ormai diverse settimane e il suo score contro ilè di quelli eccellenti, con il toro che ha incornato per ben nove volte contro i sardi, vittima preferita in carriera dopo la Salernitana (10).