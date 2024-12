Inter-news.it - Cagliari, i convocati per l’Inter: Mina c’è! Confermata un’assenza

Ildomani affronteràall’Unipol Domus. Davide Nicola ha appena diramato la lista deidelper la sfida delle 18.c’è. Sarà l’ultima uscita in campionato del 2024 per entrambe le squadre.è terza e insegue Atalanta e Napoli, mentre ilsi trova al terzultimo posto in classifica.LA SFIDA –-Inter è la sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. La formazione sarda aspira a disputare un’altra partita di livello, contro una squadra meneghina, dopo quella contro il Milan terta con il punteggio di 3-3. In quell’occasione, a timbrare il cartellino per ben due volte fu Gabriele Zappa, prodotto del vivaio dei nerazzurri. Il terzino italiano si auspica di bissare quella prestazione anche contro la sua ex squadra, lanciando la volata in vista della possibile convocazione da parte di Luciano Spalletti per i prossimi impegni dell’Italia.