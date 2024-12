Unlimitednews.it - Boxing Day in B, al Pisa il big match col Sassuolo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Una sfida tra prime della classe, ma anche tra campioni del mondo 2006 in panchina. E’ ildi Filippo Inzaghi a vincere 3-1 il bigdelDay di Serie B contro ildi Fabio Grosso, che resta capolista ma con soli tre punti di vantaggio sui toscani (43 a 40). Scatenato Tramoni, autore di una doppietta (24? e 61?), mentre è di Toure (33?) la terza rete della serata prima del gol della bandiera di Pierini al 71?. Rallenta lo Spezia che resta così a 38 punti in classifica al terzo posto: la squadra di Luca D’Angelo non va oltre l’1-1 casalingo contro il Mantova. Anzi, è la formazione di Davide Possanzini quella con più rimpianti visto il vantaggio di Debenedetti al 18? e il pareggio di Falcinelli siglato solamente al 93?. Quarta posizione in solitaria per la Cremonese che sale a 29 punti grazie alla vittoria esterna per 1-0 sul Cesena con il gol decisivo di Vandeputte (60?).