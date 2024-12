Sport.periodicodaily.com - Bari vs Spezia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi sono chiamati a risalire la classifica, mentre i liguri vogliono provare a raggiungere la vetta.vssi giocherà domenica 29 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI pugliesi continuano a non convincere proseguendo sulla discontinuità di inizio stagione. Le ultime due sconfitte consecutive contro Sudtirol e Palermo hanno interrotto una imbattibilità che durava da otto gare, gran parte delle quali chiuse con un pareggio. La sfida contro i liguri sarà sicuramente un test molto importante per morale e classifica.I liguri stanno viaggiando molto bene, come testimonia il terzo posto in classifica, e intendono spingersi sempre più in alto per provare a salire direttamente in A.