Ilrestodelcarlino.it - Banche, bilancio sulle elargizioni. Calano i prestiti alle imprese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la flessione deicomplessivi, anche se in forma più attenuata, nel terzo trimestre 2024 nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, secondo i dati di fonte Banca d’Italia Bologna, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio della Romagna;mentre in provincia di Forlì-Cesena c’è una ripresa di quellifamiglie. Negativa la dinamica dei depositi mentre risultano in aumento gli investimenti nei fondi e titoli di Stato. Per ciò che concerne, infine, il Fondo di Garanzia delle PMI, si evidenzia un incremento sia delle domande pervenute sia dell’importo finanziato. In provincia di Forlì-Cesena, al 30 settembre itotali ammontano a 10.267 milioni di euro (7,7% dell’Emilia-Romagna), così suddivisi: 54,8%, 41,8%famiglie e 3,4% ad altri soggetti (società finanziarie, enti pubblici, istituzioni senza scopo di lucro).