Terzotemponapoli.com - Aspettando Napoli-Venezia (e non solo) con De Giovanni

A ‘ForzaSempre’, trasmissione di Radio Marte, è intervenuto Maurizio De. Di seguito le parole del celebre scrittore (e non). “La gara colè un’occasione straordinaria per il, perché ci sono incroci di partite interessanti tra le avversarie. Ma, innanzitutto, bisogna vincere col. Cosa non scontata visto che parliamo di una squadra che stava per vincere a Torino contro la Juventus. Mi auguro che illa sblocchi subito, sarebbe il modo giusto per metterla in discesa”.Per la difesa del, De. “Sul mercato so che piace Danilo, io francamente non sono un grande sostenitore di questa linea, perché il brasiliano è una garanzia, ma ha pure 33 anni. Avrei puntato su Ismajli che è forte, determinato e soprattutto che accetterebbe di mettersi in panchina quando, speriamo presto, tornerà Buongiorno.