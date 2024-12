Quotidiano.net - Arte e architettura. Viaggio esperenziale nella contemporaneità

Il MAXXI di Roma non è mai stato così ricco di eventi, persone, creatività, presenza mediatica come in questo autunno. Da ottobre, infatti, il museo di punta della capitale ha visto inaugurare una serie di mostre che raccontano la creatività contemporanea e non solo, con molti dei linguaggi artistici del presente. Visitare il MAXXI significa intraprendere unaffascinante attraversoe cultura contemporanea. Il Museo risponde con più di un elemento, diverse voci e prospettive che restituiscono un’immagine variegata dell’al MAXXI, intrecciando passato, presente e futuro. Il percorso iniziaGalleria 1, con la retrospettiva dedicata a Guido Guidi, Col Tempo 1956-2024. La mostra ripercorre quasi settant’anni di carriera del fotografo, raccontando i mutamenti del paesaggio e dell’attraverso immagini che catturano dettagli invisibili e trasformazioni impercettibili.