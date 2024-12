Alpinisti dispersi sul Gran Sasso le ricerche ora si affidano a un sonar | Rileva le placche metalliche Speranze appese a un filo

Leggi su Open.online

Più passano le ore, più si affievoliscono ledi trovare in vita Luca Perazzini e Cristian Gualdi. I dueesperti sono bloccati sula circa 2.700 metri d’altezza. Dopo l’sos, l’ultimo segnale degli smartphone è stato captato domenica 22 dicembre. Da allora solo silenzio. Mentre intorno la bufera di neve ha rallentato lee reso impossibile l’arrivo dei soccorritori. I due amici di Santarcangelo di Romagna per ora sembrano stati risucchiati nel bianco assoluto, la condizione estrema in cui terra e cielo non esistono e ci si ritrova immersi in uno spazio bianco accecante. Un muro di nebbia, neve, vento, ghiaccio dove non vi è modo di orientarsi. Finalmente quattro soccorritori della Guardia di Finanza sono riusciti a raggiungere con gli sci il punto esatto dal quale gliavevano inviato la richiesta d’aiuto.