Ucraina crolla in tutta Europa il sostegno alla guerra a oltranza | sempre più ampia la maggioranza che vuole trattare con la Russia

inil favore popolare per ilmilitare all’“finovittoria“, mentre cresce la spinta per una soluzione di compromesso. A mostrarlo è un sondaggio dell’istituto YouGov pubblicato dal quotidiano britannico Guardian, condotto tra il 3 e il 18 dicembre su un campione di migliaia di persone in sette Paesi: Svezia, Danimarca, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Italia. In quattro di questi Stati, ormai, ladegli intervistati preferirebbe “incoraggiare una fine negoziata dei combattimenti, anche se lacontrolla ancora alcune parti dell’”, rispetto all’opzione di “supportare l’finché lasi ritira, anche ciò significa far durare di più la”. La soluzione negoziale ottiene il consenso più alto in Italia: il 55%, contro appena il 15% che insiste per la