Biccy.it - Striscia la Notizia porta un Tapiro a Barbara d’Urso che torna così su Canale5

laha deciso di animare un po’ queste vacanze nataliziendo und’Oro proprio ache, da maggio dello scorso anno, è stata allontanata da Mediaset dopo la fine di Pomeriggio 5. La trasmissione è poi passata a Myrta Merlino ma, interrogata da Valerio Staffelli nel merito, la conduttrice napoletana (l’originale) ha glissato: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo“. In questo anno e mezzo lontana dal piccolo schermo, infatti, aè nata una seconda nipote.Il video della consegna dellalo manderà in onda stasera, ma dall’anteprima si può vedere che incalzata da Valerio Staffelli sui motivi della sua assenza in tv e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice risponde: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti“; e sulle celebre luci (che p4lle, si può dire?), harisposto: “Le luci dellale ho inventate io, ora ce le hanno tutti.