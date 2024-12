Ilfattoquotidiano.it - Sprechiamo 1000 container di cibo a settimana! Non è vero che a Natale siamo più buoni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tutti più? Francamente non lo so. Sicuramentemolto più assediati dai consigli per gli acquisti che in modo suadente (trattasi tecnicamente di lavaggio del cervello, altrimenti detto brain washing) ci convincono (cioè alla lettera ci “vincono e quindi ci sconfiggono) a comprare, comprare e comprare. E ae nell’ultimo dell’anno si sa che ciò significa pasti ricchi, ipercalorici, alla fine dei quali si scartano avanzi che spesso non vengono nemmeno intercettati dalla raccolta differenziata dell’organico. I numeri sono davimpietosi: al mondocirca il 20% delprodotto mentre la fame continua ad attanagliare circa 800 milioni di persone. In Europacirca 132 kg l’anno mentre in Italiaa circa 126.Per avere una comprensione concreta è come sprecare 1.