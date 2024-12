Liberoquotidiano.it - "Selvaggi", uno dei migliori film dei Vanzina

Leggi su Liberoquotidiano.it

Cine34 ore 21. Con Ezio Greggio, Cinzia Leone e Leo Gullotta. Regia di Carlo. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ore e 30 minuti LA TRAMA Negli anni 90 (Berlusconi è appena arrivato al potere) un aereo passeggeri cade in un'isola del mar dei Caraibi. Gli scampati debbono darsi da fare per sopravvivere. Non è facile. La compagnia è molto eterognea ( ci sono un chirurgo, una fotografa, un disoccupato, un animatore di villaggi turistici).. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno deidei. Il naufragio diventa pretesto per raccontare tic e difetti dell'Italia da poco berlusconiana. Ezio Greggio per una volta fa da mattatore e non si lascia sfuggire la bella occasione.