Ranieri per scacciare il mal di trasferta: la Roma ritrova il Milan

L’ultimo successo in campionato con il Parma ha permesso alladi trovare tre punti molto importanti dopo la sconfitta con il Como. Per recuperare però il terreno perso nei precedenti mesi la parola d’ordine dalle parti di Trigoria è continuità, che i giallorossi cercheranno di trovare con il. Il match di San Siro rappresenterà però anche la possibilità di riuscire a cambiare marcia in, dove i numeri della formazione disono decisamente preoccupanti. Lontano dallo Stadio Olimpico infatti i capitolini sembrano patire la mancata spinta dei propri tifosi, non riuscendo ad esprimersi come potrebbero.262 giorni senza vittorieLa speranza è che proprio con ilsi riesca are la strada della vittoria, che manca da bene 262 giorni. Era l’11 aprile del 2024 e gli avversari dellaerano sempre i rossoneri, in quella che fu la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League, con i giallorossi che passarono poi il turno trionfando anche al ritorno.