Natale 2024 le pagelle dei look Vip | Diletta Leotta rischiosa 7 Sabrina Ferilli è vera classe 10

Ilnon è solo sinonimo di luci scintillanti e decorazioni, ma anche di abiti che raccontano storie. Tra cenoni, scambi di regali e momenti in famiglia, le nostre vip italiane non hanno perso l’occasione per sfoggiare outfit che spaziano dall’eleganza classica alla sperimentazione audace.Dai tessuti preziosi ai colori intramontabili, ogni dettaglio dei loroparla di stile e personalità. Quest’anno, le festività sono state un tripudio di rosso scintillante, dettagli sartoriali impeccabili e accessori che elevano persino ipiù semplici. Siamo pronte a dare i voti: ecco ledeidivip, premiando chi ha conquistato il nostro cuore con eleganza e originalità.Chiara Ferragni:in rosso scintillante. Voto: 8Chiara Ferragni sa come farsi notare anche nelle atmosfere più intime.