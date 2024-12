Pianetamilan.it - Milan, Ricci vicino? Castro: un pericolo! Tomori-Danilo, che intrigo!

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. In attacco si punta? Pellegatti lancia l'allarme.: occhio all'indizio sul centrocampista.-Juventus: ecco quanto chiede ilpiace a Fonseca? . Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianeta.it' oppure scorrendo le prossime schede., LE NOVITA' Calciomercato, i rossoneri si preparano per un mese che potrebbe essere molto importante. La corsa verso il quarto posto resta lunga e difficile e una mano dal mercato potrebbe solo fare bene. La dirigenza potrebbe pensare a un rinforzo per la mediana. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha pubblicato su X le ultime novità su Samuele, uno dei possibili obiettivi per il centrocampo rossonero. Ecco le sue parole. "Il contratto di Samuelecon il Torino scade nel 2026 e al momento non c'è ancora un accordo per il rinnovo".