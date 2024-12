Iltempo.it - "L'unica speranza...", l'ammissione dei soccorritori. Per i due alpinisti serve un miracolo

C'è ancora un filo diper Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due scalatori rispettivamente di 42 e 48 anni di Sant'Arcangelo di Romagna dispersi ormai da quattro giorni sul Gran Sasso. "Lì ci sono due persone e l'apprensione c'è, non so fino a che punto si debba ancora sperare ma laè l'ultima a morire", afferma il finanziere Marco Moreschini del nucleo di soccorso alpino ai microfoni della emittente abruzzese Rete 8 dopo una prima perlustrazione via terra effettuata oggi nel Vallone dell'Inferno, l'area in cui dovrebbero trovarsi i duescivolati domenica pomeriggio sul Gran Sasso. "Speriamo che abbiano trovato qualche anfratto anche se dopo 4 giorni purtroppo le possibilità saranno ridotte. Un, magari. noi andiamo con ladi trovare ancora qualcuno in vita", aggiunge Moreschini.