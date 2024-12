Iltempo.it - L'aereo precipitato in Kazakistan è stato abbattuto? Tutti i dubbi da foto e video

L'dell'Azerbaigian Airlinesin, in un disastro che ha provocato la morte di 39 persone tra passeggeri e equipaggio, èdiffusi su Telegram alimentanorispetto alla versione attualmente più accreditata: l'Embraer 190, decollato da Baku e diretto in Cecenia, avrebbe subito danni dopo un impatto con uno stormo di uccelli. La scatola nera recuperata può contribuire a fare chiarezza. Intanto,, come detto, fanno sorgeree interrogativi. Una serie di immagini diffuse su Telegram, anche su un canale (Fighterbomber) associato ad un ufficiale russo, mostrano fori sulla fusoliera dell': si tratta di danni poco coerenti con un ‘bird strike'. Secondo fonti ucraine, l'sarebbecolpito da sistemi di difesa aerea ceceni.