Golssip.it - Lady Inzaghi segnala una fanpage che si spaccia per Simone: “Mi hanno detto che questo scemo…”

Leggi su Golssip.it

Gaia Lucariello ha ribadito per l'ennesima volta che il maritonon possiede profili social. La moglie del tecnico dell'Inter ha condiviso unaper chiedere alla sua community di segnarla. Dietro a questaci sarebbe un utente che siper. "Questa è una", ha scritto Gaia mostrando l'account che siper il marito. "Non è. ma scrive come se fosse lui! Michescemo scrive anche a tante ragazze. Per favoretelo! Grazie", ha concluso la Lucariello. Molti utentisi sono mostrati subito solidali, puntando il dito contro la