Juninho pensa all’offerta del Siviglia giorno e notte

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-26 21:50:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Vieira soltantoal sevillalista. L’attaccante brasiliano Qarabag è lui favorito della gestione sportivaper rafforzare il vantaggio a gennaio di Xavi Garcia Pimienta. Il giocatore perso una partita nella squadra azera, secondo il Gurban Gurbanov, allenatore del QarabagPerché “Non riusciva a dormire da quando ha accettato l’offerta del”e gli ha chiesto di non partecipare. “Lo dice lui Sarei molto felice see Qarabag fossero d’accordo“ha aggiunto l’allenatore. Il brasiliano ha giocato di nuovo lo scorso fine settimana prima del ArazPFKcon la vittoria (2-0).Il giocatore è mettendo tutto dalla tua parte cambiare scena il prossimo gennaio e firmare per il