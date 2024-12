Cityrumors.it - I voti alla serie A 2024: ecco i buoni, i brutti e i cattivi dell’anno

Si sta per chiudere un anno solare per certi versi sorprendenti per quanto riguarda il calcio italiano che ha visto la conferma dell’Inter, ma anche l’Atalanta finalmente alzare il primo trofeo della storiaSi sta per concludere un altro anno che, dal punto di vista calcistico, ha regalato al calcio italiano ancora una volta emozioni come sulle montagne russe. Dal flop europeo della nazionale italiana di Spalletti, alle grandissime emozioni. regalate dall’Atalanta vincitrice da vera under dog dell’Europa League.I, ie i– Cityrunmors,.it – Ansa fotoIn Italia, l’anno in uscita si è aperto con il trionfo dell’Inter di Simone Inzaghi in Supercoppa Italiana a discapito di Napoli, Juventus e Fiorentina e con la conferma dei nerazzurri qualche mese più tardi, in campionato dove hanno conquistando il ventesimo Scudetto della loro storia con largo anticipo, arrivando così a raggiungere lo storico traguardo delle due stelle sul petto.