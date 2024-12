Sport.quotidiano.net - Crisi KTM, Hamilton pronto a intervenire, Beirer: “Contatti proficui”

Bologna, 26 dicembre 2024 – Lewisa entrare nel magico mondo della Moto gp. Da tempo il campione inglese, che il prossimo anno guiderà una Ferrari al fianco di Charles Leclerc, vorrebbe entrare nel motomondiale con un team di sua proprietà, anche per dare un segnale in termini di uguaglianza e parità visto che il motorsport è un mondo comandato e guidato da bianchi, così la recentedi KTM può aprire una possibilità immediata. L’azienda austriaca cerca infatti investitori esarebbea dare una mano per consentirle di rimanere in Moto gp, anche se il piano per salvare la casa madre dal fallimento prevedeva l’uscita dai campionati del motomondiale. Nei giorni scorsi KTM ha nuovamente confermato la sua presenza in griglia per il 2025 e i discorsi consarebbero in stato avanzato.