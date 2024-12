Golssip.it - China Suarez nella settimana in cui è stata vista con Mauro Icardi: “Il mio Natale più felice”

Lain questi giorni al centro delle polemiche per il suo riavvicinamento al calciatore. L'attrice eraletteralmente sommersa da una valanga di commenti negativi sui suoi profili social. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato il momento in cui l'attrice èimmortalata mentre si “baciava selvaggiamente” con, l'ex di Wanda Nara in un locale. I messaggi di serenità condivisi dain queste ore parlano di un. Anzi, ilpiù. "Il miopiùdegli ultimi 32 anni. Nessuno è mancato o è stato lasciato fuori. Non mi stancherò mai di ringraziare Dio per tutti i momenti che mi fa vivere”, ha esorditonel suo post. Proprioin cui èpiù che mai legata a