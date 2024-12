Tvplay.it - Calciomercato Roma, colpo di scena: assist di Mourinho, l’addio è più vicino

Leggi su Tvplay.it

Cessione imprevista in casa: Josèvuole uno dei giocatori alla corte di Claudio Ranieri, si può chiudere tutto a gennaio.Il mercato di gennaio potrebbe aprire a degliri veramente imprevedibili. In casasi prepara una vera e propria rivoluzione che potrebbe includere anche delle cessioni impreviste. Negli ultimi mesi la piazza giallorossa ha visto degli stravolgimenti importanti, con tre allenatori che si sono susseguiti sulla panchina ed una tifoseria che adesso si aspetta tanto.Claudio Ranieri ha preso in mano la situazione, la piazza si è affidata a lui perchè ben consapevole di quanto il tecnico sia legato alla città ed alla squadra. I risultati non sono ancora arrivati in maniera importanti, ci sono stati dei segnali ma è ovvio che molto di quello che sarà nelle prossime settimane passerà anche dal mercato.