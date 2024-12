Inter-news.it - Cagliari-Inter, la probabile formazione: alternativa in difesa per Inzaghi!

I nerazzurri si preparano a tornare in campo per l’ultima sfida del 2024. PerSimonetrova una nuova soluzione difensiva. Ecco la.NUOVA SFIDA – Dopo il successo casalingo contro il Como per la squadra di Simonearriva il momento di lasciare Milano e affrontare una trasferta. Sabato pomeriggio all’Unipol Domus è in programma, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Mentre Davide Nicola ritrova un importante pedina, anche il mister nerazzurro acquista una validain, ladiSOLUZIONE RITROVATA – Si tratta di Stefan De Vrij, destinato a tornare titolare in. Il calciatore olandese si posizionerà al centro della, venendo affiancato a destra da Aurel Bisseck e a sinistra da Alessandro Bastoni.