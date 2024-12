Lapresse.it - Ascolti tv ieri 25 dicembre, Alberto Angela conquista la prima serata a Natale

'Stanotte a Roma' condotto dasu Rai1 si è aggiudicato ladeglitv nella sera di2024, mercoledì 25. Per la trasmissione oltre 3 milioni di telespettatori e uno share del 20,9%. Su Canale 5 oltre 1,5 milioni di spettatori e il 12,7% di share per il 'Concerto di'. Su Rai2 'a Biltmore' registra circa 600mila spettatori per uno share del 3,7%. Su Italia1 'Miracolo nella 34a strada' fa oltre 1,3 milioni dispettatori (8.4% share). Su Rai3 'Il paradiso può attendere' supera il mezzo milione di spettatori e fa il 3,2% di share. Su Rete4 'Notting Hill' totalizza poco meno di 800mila spettatori (5,2% di share). Su La7 'Parenti serpenti' sfiora i 600mila spettatori e stampa il 3,6% di share.