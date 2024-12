Agi.it - Addio a Marco Cacciatori. Un tumore lo allontanò dal calcio che contava

AGI - Lutto nel mondo del: è scomparso oggi, 26 dicembre, all'età di 68 anni l'ex attaccante. Era malato da tempo ed era ricoverato all'ospedale delle Apuane di Massa (Massa-Carrara). A dare la notizia è stata la Voce Apuana. Dopo un avvio di carriera trascorsa esclusivamente in Serie D, e dopo aver messo a segno 25 reti in 34 partite nella Carrarese nella stagione 1977-1978 guidando gli apuani alla vittoria del campionato, nell'estate del 1978compie un triplo salto di categoria passando al Perugia in massima serie. Quella guidata da Ilario Castagner era la squadra dei miracoli, capace di conquistare il secondo posto in campionato, alle spalle del Milan scudettato, senza neppure perdere una partita. Indimenticabile l'esordio nella massima serie per l'attaccante originario di Carrara: l'8 ottobre 1978, seconda giornata a Milano contro l'Inter,realizza a quattro minuti dal fischio finale il gol del definitivo 1-1 dopo la rete segnata da Pasinato al 31'.