Lanazione.it - Un pranzo di Natale stellato per le famiglie in difficoltà, il regalo del Principe di Piemonte

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 25 dicembre 2024 – Undi’ è stato garantito anche quest’anno dal Gruppo Nesti, proprietario del Grand hoteldidi Viareggio alleindella Versilia. Sono 650 i pacchi confezionati dallo chef due stelle Michelin, Giuseppe Mancino, e da parte della sua brigata, che ha cucinato per una settimana per dedicarsi in modo specifico al progetto che non si è interrotto neppure nel periodo critico del lockdown. I numeri purtroppo evidenziano una crescenterispetto al 2023, con 100 pasti in più destinati aitaliane (lo scorso anno furono coinvolti anche i nuclei di ucraini fuggiti dalla guerra) con i residenti di Viareggio che rappresentano la metà dei beneficiari dei pacchi alimentari e l’aggiunta, in questo 2024, anche di Pietrasanta.