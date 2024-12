Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1 di oggi, 25 Dicembre 2021

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete trovare le repliche dei programmi di Italia Uno.

Programmi Italia 1 di oggi, 25 Dicembre 2021

Mattina
06:50 - All I Want For Christmas - Il regalo piu' bello
Avventura - La figlia di Babbo Natale vorrebbe seguire le orme del padre, ma una rigida tradizione popolare glielo impedisce

08:50 - Balto 2 - Il mistero del lupo
Animazioni - Aleu, la figlia dell'eroico cane Balto, scappa di casa dopo aver scoperto la sua discendenza dai lupi Balto, preoccupato, si mette sulle tracce della figlia Weinstein; USA 2001

10:38 - Balto - Sulle ali dell'avventura
Animazioni - La spettacolare avventura di Balto e i suoi amici Boris, Muc e Luc, alla ricerca di un velivolo sparito misteriosamente

12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Pomeriggio
13:00 - Grande Fratello
L'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

13:15 - Sport Mediaset
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

13:56 - Sport mediaset extra 2024
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

14:06 - Polar Express
Animazioni - Un bambino che pensa che l'arrivo di Babbo Natale sia tutta una bugia esce di casa e vede un treno a vapore: e' il Polar Express Inizia un'indimenticabile avventura Zemeckis; USA 2004
QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO

16:11 - Jack Frost
Fantastico/Favolistico - Il musicista Jack muore e suo figlio, il piccolo Charlie, crea un pupazzo di neve che prende vita e parla con la sua voce

18:12 - Grande Fratello
L'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

18:21 - Studio Aperto live
Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

18:30 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

18:57 - Studio Aperto Mag
Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Prima serata
19:28 - La piccola principessa
Commedia - Nella Londra vittoriana un ufficiale vedovo parte per una guerra coloniale in Africa, lasciando la figlia in un collegio Sola, dovra' affrontare le avversita' della vita Cuaron; USA 1995
VISIONE ADATTA A TUTTI.