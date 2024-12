Iltempo.it - Pressione degli Houthi su Israele: altro missile lanciato dallo Yemen di notte

Leggi su Iltempo.it

Gli, secondo quanto afferma l'esercito israeliano, nelle scorse ore hannounverso il centro dello Stato Ebraico. Le sirene sono risuonate a Tel Aviv e in tutto il centro e sud dicostringendo nuovamente la popolazione a recarsi nei rifugi. Ilè stato intercettato prima di entrare nello spazio aereo israeliano. È la secondaconsecutiva in cui il gruppo sostenuto dall'Iran lancia unverso il centro di. I ribelli dellohanno poi rivendicato la responsabilità di averun «balistico ipersonico Palestina 2» contro un obiettivo militare nel centro diche l'esercito israeliano ha comunicato di aver intercettato. Non sono stati segnalati feriti, secondo Magen David Adom (MDA), l'equivalente israeliano della Croce Rossa.