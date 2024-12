Tpi.it - Notting Hill: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 1999 diretto da Roger Michell. Sceneggiato da Richard Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy, reduci dal successo di Quattro matrimoni e un funerale del 1994, la pellicola è una commedia romantica ambientata nell’omonimo quartiere di Londra, che racconta la storia d’amore tra una star del cinema statunitense (Julia Roberts) e un libraio inglese (Hugh Grant). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaWilliam Thacker è il proprietario di una libreria nel quartiere londinese di; divorziato, convive con un eccentrico coinquilino di nome Spike. Will incontra Anna Scott, una stella del cinema statunitense, nel proprio negozio, e poco dopo i due si urtano casualmente per strada, sporcandosi gli abiti con succo d’arancia; il ragazzo la invita ad andare a casa sua per ripulirsi e Anna accetta.