Marotta esorta | Il Decreto crescita aiuta a vincere! Sport gratis

, oltre a parlare da presidente dell’Inter, si è anche messo le vesti del politico. Anche in questo caso la sua competenza è ineccepibile. Così su SkyPOLITICO – Beppeparla da dirigente e afferma: «Sono una persona che ha raggiunto forse il pieno dell’esperienza calcistica, settore che conosco molto bene avendolo conosciuto già da ragazzino. Ma bisogna essere uniti per portare avanti un fenomeno che a tratti traballa. Il confronto tra leghe e federazione non deve essere un problema, bisogna rivolversi alla politica. Ilè fondamentale, sarei ad un ritorno. Con questo le nostre squadre sono riuscite ad arrivare fino in fondo alle competizioni europee. Questa agevolazione è importante che ritorni. Basta calibrare, partendo magari da 2 milioni lordi, così il mondo giovanile non viene toccato, non andando a prendere un giocatore straniero di 16 anni perché non hai uno sconto fiscale».