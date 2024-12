Ilnapolista.it - Marotta: «Duello con Conte? Non è un dualismo, cerco sempre di spingere gli avversari alla pressione»

Leggi su Ilnapolista.it

Giuseppe, presidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport in cui ha parlato anche del, anche dialettico, tra il Napoli die la sua Inter.«Le favorite sonole stesse Atalanta, Inter e Napoli »«Siamo solo nel girone di andata e le favorite sonole stesse, c’è un gruppettino di testa con Atalanta, Inter e Napoli anche se Milan e Juve sono pronte ad agganciarsi – Dice il presidentesulla lotta scudetto – Credo però che quest’anno una delle favorite sia l’Atalanta, un modello da seguire che ha dimostrato di poter vincere senza spendere tanti soldi come in Europa League».Su:«Avere un blocco di italiani è un vantaggio, i risultati conseguiti lo dimostrano. Gli italiani sanno cosa vuol dire andare a Lecce o Cagliari, trovare e superare le difficoltà.