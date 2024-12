Linkiesta.it - La storia dell’elfo Socrate che ha salvato la Lapponia dal disboscamento

Il mattino, o meglio l’alba, dell’11 dicembre i bambini si alzarono mezz’ora prima che suonasse la sveglia. La casa era illuminata soltanto dalle luci intermittenti dell’albero di Natale e la loro eccitazione era palpabile. Non c’era un motivo reale, se non la voglia di passare più tempo possibile con quello strano esserino proveniente dal freddo Nord. Milo scese dal letto a castello e trovò Sofia con gli occhi spalancati. Non ci fu bisogno di dirsi nulla, si scambiarono uno sguardo d’intesa e corsero in salotto, davanti al cartoncino con la porta rossa, aspettando l’arrivo, che non si fece attendere.era visibilmente affannato.«Che succede?» gli chiese Sofia.«Questa notte, quando dormivate tutti, sono passato come sempre attraverso la porta magica per raggiungere il Regno del Nord, ma una volta lì mi sono sentito accaldato, sudato.