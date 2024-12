Zonawrestling.net - Jim Ross: “Joe Tessitore? Sta facendo bene, più di quanto mi aspettassi all’inizio”

Joeè approdato in WWE nel corso della scorsa estate debuttando al commento di Monday Night Raw in occasione dell’episodio del 2 settembre. In molti stanno apprezzando il suo lavoro al tavolo di commento e tra i commenti positivi vi sono anche quelli di Jim, che ha speso una vita a commentare gli show di wrestling prima in WWE e poi negli ultimi anni in AEW.“Sta”Durante il proprio podcast “Grilling JR”, Jimha parlato di Joee del suo lavoro al commento di Raw: “Me lo chiedete in molti. Joe stamolti soldi con ESPN e WWE. Staun bel lavoro, meglio dimi. Si è subito adattato. Ottimo acquisto per la WWE. Non sapevo fosse un fan. Certi livelli li raggiungi solo se sei anche un fan. Conosce ciò che sta commentando e lo rispetto per questo.