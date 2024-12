Capodanno di Roma c’è la scaletta ufficiale Mezzanotte al Circo Massimo con Gabry Ponte Pfm Orchestraccia e la Taranta

Leggi su Open.online

, La Pfm, l’Orechstraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della, Mariachiara Belardo e Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Sono questi i nomi individuati e confermati dal Comune diper il concerto dial. L’annuncio arriva dopo giorni in cui l’evento è stato in bilico a causa dell’esclusione di Tony Effe e la successiva defezione di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà al collega i cui testi sono stati considerati lesivi della dignità delle donne e per questo inadatti a un eventodel Campidoglio, come spiegato nei giorni scorsi dal sindaco diRoberto Gualtieri. Il controconcerto di Tony Effe«Una grande festa a ingresso gratuito promossa daCapitale e organizzata in collaborazione con Rds», promette il Comune anticipando che potrebbe esserci ancora qualche sorpresa tra i nomi.